– Колос – здивував?

– Не скажу, що я не очікував такого результату. Але, звісно, певне приємне здивування таки наявне. Молодці, виграли на виїзді. На мій погляд, у Колоса була подвійна мотивація на цю гру, адже вперше в історії потрапили у єврокубки. Емоції у гравців зашкалювали.

Сенсаційний дебют команди Костишина у відеоогляді матчу Аріс – Колос – 1:2

– Аріс недооцінив суперника? Мовляв, "команда із села". Як думаєте?

– Мені здається, що так. Разом з тим, не можу сказати, що Аріс – якась серйозна, сильна команда. Нічого такого я в ній не побачив. Такий собі грецький середнячок. Рівень їхнього футболу десь у межах нашого чемпіонату. Проти дійсно сильного суперника Колосу, дебютанту єврокубків, довелося б непереливки.

– Наступний бар’єр – хорватський. Проти Рієки буде принаймні не важче, ніж з Арісом?

– Важче буде. Причому – значно важче. Рієка – третя команда Хорватії. З тамтешнього чемпіонату багато футболістів переходять у топ-ліги, це потрібно враховувати.

– До слова, за Колос нарешті дебютував Євген Селезньов, але зробив це вельми непереконливо…

– Давайте відверто… Все-таки в останній період він не мав постійної ігрової практики. До того ж – вік. Як би нам того не хотілося, але вік бере своє. Кондиції не ті, динаміка – також. Я, як ветеран, сам це проходив, тому можу говорити на основі власного досвіду. Після 35-ти – дуже складно.

Аріс – Колос: Селезньов виділив найяскравішу ланку на полі у команді з Ковалівки

Сподіваюся, Селезньов таки допоможе Колосу. У нього дуже хороші якості форварда. На досвіді зможе опинятися у потрібному місці в потрібний час. Просто треба набрати кращі фізичні кондиції. Ну а про те, що він завдяки колосальному стажу буде підказувати хлопцям, говорити, думаю, зайве.

– Тепер – про Динамо. Наступного тижня – перший матч із Гентом. Які очікування?

– З Гентом буде не легше, ніж з АЗ. Перший тайм проти голландців видався дуже важким. Динамівці не змогли увійти в гру одразу, їм знадобився час, щоб розбігатися. Зате у другому таймі чудово вибігали в контратаки і я гадав, що ще парочку заб’ють.

"Спасибі, Мірча! Ти – крутий!": найгірший у Динамо, нерви Суркіса і привид попередників у перемозі над АЗ

Зрозуміло, що бельгійський футбол трохи поступається голландському за рівнем усього – зокрема й футболістів. Але Гент – доволі непогана команда, підсилена нашими легіонерами. Важко буде.

– Якщо Динамо проб’ється у груповий етап, чи зможе бути конкурентним серед топів? Адже лінію захисту викосили травми, причому – надовго, серйозного підсилення немає…

– Якщо тверезо оцінювати всі ці нюанси, то оптимізму небагато. Команді бракує хороших футболістів європейського рівня. Багато молодих, у них ще немає досвіду виступів у Лізі чемпіонів. Граючи у чемпіонаті України, вони не зростають, а тупцюють на місці.

Важливо, яка група може випасти. Хоча, зрештою, слабких груп там не буде. Сподіваюся на Луческу. Знаючи його і той тренерський досвід, яким він володіє, припускаю, що шанс виступити достойно – є.

Десна підтвердила перемовини щодо трансферу Філіппова

– Наступного тижня вступає в бій третій клуб від України – Десна. Проти Вольфсбурга без двох лідерів – Фаворова і Філіппова – допоможе лише диво?

– Як би я не бажав успіху нашим українським командам, але у позитивний підсумок для Десни проти Вольфсбурга не вірю. Між рівнем суперників – прірва. Тим паче, Чернігів ослаблений втратою лідерів. Але у футболі буває всяке. Десні потрібно сотворити спортивне диво.

Сторінка автора у Facebook

"Я дорікнув Луческу і втратив місце у заявці": він грав за Шахтар та Динамо, допомагав легенді МЮ, писав історію ЧС-2006