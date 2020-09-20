У рамках 1-го туру Бундесліги Майнц на виїзді поступився РБ Лейцигу. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2020/21, 1-й тур

РБ Лейпциг – Майнц – 3:1

Голи: Форсберг, 17 (пен), Поульсен, 21, Айдара, 51 – Матета, 48

Вольфсбург – Байєр – початок о 19:00

РБ Лейпциг на Ред Булл Арені приймав Майнц. Ще у першому таймі "бики" забезпечили собі комфортну перевагу у рахунку. На 17-й хвилині Форсберг реалізував пенальті, який привіз Баррейро, а трохи згодом, на 21-й, Поульсен головою замкнув навіс Ольмо у штрафний майданчик.

По перерві гості змогли відквитати один гол. Це Матета отримав діагональ від Квайсона, вийшов віч-на-віч із голкіпером та пробив повз нього. Однак, інтригу у матчі дуже швидко знищив Айдара. Він отримав передачу під удар, яку у падінні віддав Форсберг і завдав удару у дальній кут воріт. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "биків" – 1:3.

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