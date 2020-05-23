Вольфсбург – Борусія Дортмунд: склади команд та онлайн-трансляція матчу суперника Шахтаря

Вольфсбург приймає Борусію Дортмунд у 27 турі чемпіонату Німеччини. Склади та посилання на онлайн-трансляцію дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Вольфсбург – Борусія Дортмунд на "Футбол 24", стартує о 16:30 за київським часом. Гості виграли 5 поспіль матчів Бундесліги після поразки в Леверкузені. "Вовки", яким ще грати проти Шахтаря в Лізі Європи у серпні, не поступалися вже 7 турів. У попередніх матчах Борусія переважно громила Вольфсбург, як це сталося і в першому колі.

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Вольфсбург – Борусія Дортмунд: онлайн-трансляція матчу 23 травня 2020 Склади команд:

Вольфсбург: Кастельс – Руссільйон, Брукс, Понграчіч, Мбабу – Штеффен, Арнольд, Шлягер, Мехмеді – Вехгорст, Гінчек

Борусія Д: Буркі – Піщек, Хуммельс, Аканджі – Хакімі, Ділейні, Дауд, Геррейро – Брандт, Холанд, Азар

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