Вольфсбург – Борусія Дортмунд: склади команд та онлайн-трансляція матчу суперника Шахтаря

Матч, як і онлайн-трансляція Вольфсбург – Борусія Дортмунд на "Футбол 24", стартує о 16:30 за київським часом. Гості виграли 5 поспіль матчів Бундесліги після поразки в Леверкузені. "Вовки", яким ще грати проти Шахтаря в Лізі Європи у серпні, не поступалися вже 7 турів. У попередніх матчах Борусія переважно громила Вольфсбург, як це сталося і в першому колі.

Несподіваний герой Дортмунда, вуса Кімміха, косоокі "бики" та мертві "музиканти" – Бундесліга зачарувала світ

Вольфсбург: Кастельс – Руссільйон, Брукс, Понграчіч, Мбабу – Штеффен, Арнольд, Шлягер, Мехмеді – Вехгорст, Гінчек

Борусія Д: Буркі – Піщек, Хуммельс, Аканджі – Хакімі, Ділейні, Дауд, Геррейро – Брандт, Холанд, Азар

Бундесліга, онлайн ігрового дня: суперник Шахтаря екзаменує Дортмунд, цікава тренерська битва за п'єдестал

TEAM NEWS



Here's how our Wolves line up for today's game against @BlackYellow #WOBBVB #VfLWolfsburg pic.twitter.com/bVs2Int1Zv