Бундесліга, онлайн ігрового дня: суперник Шахтаря екзаменує Дортмунд, цікава тренерська битва за п'єдестал

Німеччина продовжує тамувати голод вболівальників, які скучили за футболом високого рівня. "Футбол 24" тримає вас в курсі всіх найцікавіших подій 27-го туру Бундесліги. Онлайн матчів, оперативне відео голів, коментарі та статистика – все це можете знайти в нашому лайві безпосередньо в цій новині.

Розігрівала традиційно друга Бундесліга:

Оснабрюк – Ганновер – 2:4

Зандхаузен – Ян Регенсбург – 0:0

Дармштадт – Санкт-Паулі – 4:0

Борис Тащи вперше з жовтня вийшов у стартовому складі Санкт-Паулі. Українець був активним попереду, відтягувався за м'ячем у центр поля, однак у штрафному майданчику йому бракувало рішучості та точності. Тащи змарнував чудовий момент за рахунку 0:1, а на 60-й хвилині його замінили. В останній третині матчу Санкт-Паулі посипався, пропустивши від Дармштадта ще 3 голи.

Сьогоднішня статистика Тащи:

А от у складі Байєра є нове обличчя – в центрі оборони поруч з фантастичним Тапсобою зіграє екс-захисник Динамо Александар Драговіч. Всі ресурси дають схему 4-2-3-1, однак є ймовірність, що Леверкузен зіграє з трьома центрбеками.

Борусія М також не змінює лайн-ап після впевненої вікторії над Айнтрахтом.

Люсьєн Фавр вирішив не мудрувати та продублював стартовий склад Борусії Д з переможного Рурського дербі. Проти Вольфсбурга виходять ті ж 11 футболістів – Санчо знову розпочинає в запасі.

Несподіваний герой Дортмунда, вуса Кімміха, косоокі "бики" та мертві "музиканти" – Бундесліга зачарувала світ

27 тур Бундесліги стартував п'ятничним берлінським дербі – Герта розгромила Уніон. "Стара Дама" забила 4 голи за тайм. Знову ефективним зліва був Платтенхардт, продовжує феєрити новачок Кунья, але головним героєм став 35-річний Ведад Ібішевіч. В активі боснійця гол і два асисти.

Бруно Лаббадіа перетворюється на мага – він стартував на чолі Герти з двох перемог із загальним рахунком 7:0. Просто фантастика – жодному тренеру "біло-блакитних" таке не вдавалося. Після критики за поцілунки футболісти Герти вчора демонстративно з насмішкою святкували голи без дотиків один до одного. А потім поаплодували порожнім трибунам Олімпіаштадіону.

Продовжується тур 5 суботніми матчами:

Борусія Мьонхенгладбах – Байєр: центральний матч туру – тренерська дуель за Лігу чемпіонів. Петер Бос не зраджує активному пресингу і тотальному володінню м'ячем, а Марко Розе навпаки адаптовується та придумує тактику під кожного суперника. Анонс поєдинку читайте тут. Трансляція на "Футбол 1".

Вольфсбург – Борусія Дортмунд: суперник Шахтаря перевірить готовність Дортмунда до Der Klassiker. "Вовки" – зручний суперник: за останні 6 матчів вони не забили Борусії жодного гола, а перед тим двічі відхопили по 1:5. Трансляція на "Футбол 2".

Фрайбург – Вердер: команда Крістіана Штрайха продовжує приємно дивувати. Гра з мертвим Бременом дасть змогу замахнутися на 6 місце. Вердер, своєю чергою, обов'язково повинен чіплятися за очки. Катастрофа близько – зона вильоту, 5 балів до рятівної 16 сходинки, а пауза не допомогла реанімувати команду. Трансляція на "Футбол 3".

Падерборн – Хоффенхайм: абсолютний аутсайдер сезону приймає нестабільних "селян", які в попередньому турі незаслужено влетіли Герті 0:3.

Баварія – Айнтрахт (19:30): мюнхенці в листопаді зазнали ганебного розгрому від Франкфурта, тому заряджені на домашню помсту. Під час коронавірусної паузи Баварія дещо розгубила взаєморозуміння, а тепер в екстреному порядку мусить його повертати. Трансляція на "Футбол 1".