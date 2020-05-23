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Вольфсбург – Боруссия Дортмунд: онлайн-трансляция матча соперника Шахтера

16:30 129 Читати українською
Вольфсбург – Боруссия Дортмунд: онлайн-трансляция матча соперника Шахтера
Вольфсбург – Боруссия Дортмунд: онлайн-трансляция матча 23 мая 2020

Вольфсбург принимает Боруссию Дортмунд в 27 туре чемпионата Германии. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию смотрите на "Футбол 24".

 
Рафаэл Геррейро 32’
32’ Рафаэл Геррейро

Матч, как и онлайн-трансляция Вольфсбург – Боруссия Дортмунд на "Футбол 24", стартует в 16:30 по киевскому времени. Гости выиграли 5 подряд матчей Бундеслиги после поражения в Леверкузене. "Волки", которым еще играть против Шахтера в Лиге Европы в августе, не уступали уже 7 туров. В предыдущих матчах Боруссия преимущественно громила Вольфсбург, как это произошло и в первом круге.

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Вольфсбург – Боруссия Дортмунд: онлайн-трансляция матча 23 мая 2020

Составы команд:

Вольфсбург: Кастельс – Руссильон, Брукс, Понграчич, Мбабу – Штеффен, Арнольд, Шлягер, Мехмеди – Вехгорст, Гинчек

Боруссия Д: Бурки – Пищек, Хуммельс, Аканджи – Хакими, Дилэйни, Дауд, Геррейро – Брандт, Холланд, Азар

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Германия Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Вольфсбург Вольфсбург Вольфсбург - Боруссия Дортмунд
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