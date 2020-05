Вольфсбург – Боруссия Дортмунд: онлайн-трансляция матча соперника Шахтера

Матч, как и онлайн-трансляция Вольфсбург – Боруссия Дортмунд на "Футбол 24", стартует в 16:30 по киевскому времени. Гости выиграли 5 подряд матчей Бундеслиги после поражения в Леверкузене. "Волки", которым еще играть против Шахтера в Лиге Европы в августе, не уступали уже 7 туров. В предыдущих матчах Боруссия преимущественно громила Вольфсбург, как это произошло и в первом круге.

Несподіваний герой Дортмунда, вуса Кімміха, косоокі "бики" та мертві "музиканти" – Бундесліга зачарувала світ

Вольфсбург – Боруссия Дортмунд: онлайн-трансляция матча 23 мая 2020

Составы команд:

Вольфсбург: Кастельс – Руссильон, Брукс, Понграчич, Мбабу – Штеффен, Арнольд, Шлягер, Мехмеди – Вехгорст, Гинчек

Боруссия Д: Бурки – Пищек, Хуммельс, Аканджи – Хакими, Дилэйни, Дауд, Геррейро – Брандт, Холланд, Азар

TEAM NEWS



Here's how our Wolves line up for today's game against @BlackYellow #WOBBVB #VfLWolfsburg pic.twitter.com/bVs2Int1Zv