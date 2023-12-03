Манчестер Сіті не зміг здолати Тоттенхем (3:3) у 14 турі чемпіонату Англії. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Головним актором перших хвилин став Сон, який забив і у свої ворота, і в чужі. Утім, команди на цьому не закінчили забивати. За Манчестер Сіті відзначився Фоден та Гріліш, а за Тоттенхем Ло Чельсо та Кулусевскі.

Тоттенхем розписав нічию з Манчестер Сіті у трилері з 6 голами – Сон відкрив рахунок, забив автогол і віддав асист

"Містяни" опустилися на третю сходинку з 30 балами, пропустивши вперед Ліверпуль. А Тоттенхем перебуває на п'ятій сходинці з 27 очками.