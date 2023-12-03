Бойова нічия з 6 голами у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Тоттенехем
3 грудня 22:48 - Читать на русском
Манчестер Сіті не зміг здолати Тоттенхем (3:3) у 14 турі чемпіонату Англії. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
завершено
9’ Хин Мін Сон
31’ Філ Фоден
81’ Джек Гріліш
Хин Мін Сон 6’
Деян Кулусевскі 90’
6’ Хин Мін Сон
9’ Хин Мін Сон
31’ Філ Фоден
81’ Джек Гріліш
90’ Деян Кулусевскі
Головним актором перших хвилин став Сон, який забив і у свої ворота, і в чужі. Утім, команди на цьому не закінчили забивати. За Манчестер Сіті відзначився Фоден та Гріліш, а за Тоттенхем Ло Чельсо та Кулусевскі.
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"Містяни" опустилися на третю сходинку з 30 балами, пропустивши вперед Ліверпуль. А Тоттенхем перебуває на п'ятій сходинці з 27 очками.
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