Манчестер Сити не смог одолеть Тоттенхэм (3:3) в 14 туре чемпионата Англии. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Главным актером первых минут стал Сон, забивший и в свои ворота, и в чужие. Впрочем, команды на этом не закончили забивать. За Манчестер Сити отличился Фоден и Грилиш, а за Тоттенхэм Ло Чельсо и Кулусевски.

Тоттенхэм расписал ничью с Манчестер Сити в триллере с 6 голами – Сон открыл счет, забил автогол и отдал ассист

"Горожане" опустились на третью строчку с 30 баллами, пропустив вперед Ливерпуль. А Тоттенхэм находится на пятой строчке с 27 очками.