Боевая ничья с 6 голами в видеообзоре матча Манчестер Сити – Тоттенехэм
22:48 - Читати українською
Манчестер Сити не смог одолеть Тоттенхэм (3:3) в 14 туре чемпионата Англии. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
завершено
9’ Хын Мин Сон
31’ Фил Фоден
81’ Джек Грилиш
Хын Мин Сон 6’
Деян Кулусевски 90’
6’ Хын Мин Сон
9’ Хын Мин Сон
31’ Фил Фоден
81’ Джек Грилиш
90’ Деян Кулусевски
Главным актером первых минут стал Сон, забивший и в свои ворота, и в чужие. Впрочем, команды на этом не закончили забивать. За Манчестер Сити отличился Фоден и Грилиш, а за Тоттенхэм Ло Чельсо и Кулусевски.
Тоттенхэм расписал ничью с Манчестер Сити в триллере с 6 голами – Сон открыл счет, забил автогол и отдал ассист
"Горожане" опустились на третью строчку с 30 баллами, пропустив вперед Ливерпуль. А Тоттенхэм находится на пятой строчке с 27 очками.
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