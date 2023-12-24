"Свого часу у Поліни Ступар у Туреччині лікарі виявили гострий лейкоз. Відтоді їй було зроблено трансплантацію кісткового мізку, після чого настала довгоочікувана ремісія.

У сім'ї гравця Оболоні трапилася біда – потрібна допомога

У свої 14 років Поліна важить 26 кг, у неї майже перестали ходити ноги та розгинатися руки. Вона не може самостійно пересуватися, її організм слабкий, тому їй дуже необхідна реабілітація після тяжкого лікування. На жаль, це можливо зробити тільки у Туреччині, оскільки дівчинка – не транспортабельна.

Усі ці роки сім'я лікувала її за свої кошти та кошти рідних та близьких. Родина продала майно в Києві, щоб мати можливість врятувати дитину", – повідомляє УПЛ ТБ.

Якщо маєте можливість допомогти, то ось реквізити для цього:

– картка Монобанку: 5375 4112 1007 2786 – Марина Мізіна (мати Поліни)

– картка Приватбанку: 5221 1911 7843 6332 – Марина Мізіна (мати Поліни)