"В свое время у Полины Ступар в Турции врачи обнаружили острый лейкоз. С тех пор ей была сделана трансплантация костного мозга, после чего наступила долгожданная ремиссия.

В семье игрока Оболони случилась беда – нужна помощь

В свои 14 лет Полина весит 26 кг, у нее почти перестали ходить ноги и разгибаться руки. Она не может самостоятельно передвигаться, ее организм слаб, поэтому ей очень необходима реабилитация после тяжелого лечения. К сожалению, это возможно сделать только в Турции, поскольку девочка – не транспортабельна.

Все эти годы семья лечила ее за свои средства и средства родных и близких. Семья продала имущество в Киеве, чтобы иметь возможность спасти ребенка", – сообщает УПЛ ТБ.

Если есть возможность помочь, то вот реквизиты для этого:

– карта Монобанка: 5375 4112 1007 2786 – Марина Мизина (мать Полины)

– карта Приватбанка: 5221 1911 7843 6332 – Марина Мизина (мать Полины)