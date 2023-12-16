Захисник Оболоні Владислав Приймак потребує допомоги у боротьбі за життя своєї донечки.

Погані новини повідомила прес-служба київського клубу: "У родині Владислава та Христини Приймаків трапилася біда. У їхньої донечки лікарі виявили пухлину у голові. Дівчинці прямо зараз необхідне дороге лікування та термінова складна операція за кордоном.

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Ця страшна новина вразила усю "оболонську" сімʼю. Ми просимо усю футбольну спільноту приєднатися та допомогти сімʼї нашого футболіста. Зараз, як ніколи, ми маємо бути разом. Кожен внесок – невеличкий чи великий – зможе допомогти дівчинці повернутися до повноцінного життя".

Якщо маєте можливість допомогти, то ось реквізити для цього: номер картки Владислава Приймака – 5355082011932132, номер картки Христини Приймак – 4149499346497660.