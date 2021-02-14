"Варіант з Колосом виник вже давно, ще наприкінці минулого літа. Тоді закривалося трансферне вікно. Я розумів, що буду або в дублі, або поїду в Маріуполь, або інших варіантів не буде. Ми поговорили з Русланом Костишиним, він хотів мене запросити, але тоді Колос був уже укомплектований і ми домовилися, що повернемося до цього питання взимку. В результаті зараз все вийшло. Буду грати найближчі півроку в Колосі на правах оренди, а потім зможу підписати з ковалівцями повноцінний контракт.

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Щодо інших пропозицій... Минулого літа мене кликав Шльонск з Польщі. Ми домовилися швидко, буквально за один день. Поляки не хотіли оформляти перехід в оренду. Йшлося про трансфер, і йшли переговори з Шахтарем. У підсумку нічого не вийшло. За день до закриття трансферного вікна мені знову запропонували вирушити в оренду в Маріуполь. Але я не захотів, тому що віддав вже багато років цій команді, місту, і було бажання щось змінити в кар'єрі.

Також мене, як уродженця Ужгорода, кликали в Минай. Але я сказав Кобіну, що у мене є пропозиція від поляків, готуюся до переходу в Шльонск, тому не можу прийняти пропозицію закарпатців", – сказав Чурко у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, В'ячеслав перейшов у Колос 10 лютого на правах оренди і виступатиме за ковалівців до кінця сезону.

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