Атакувальний півзахисник В’ячеслав Чурко перейшов у Колос із донецького Шахтаря на правах оренди до кінця сезону, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Цікаво, що влітку Чурко стане вільним агентом, оскільки його угода з донеччанами завершиться. Раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що по завершенні сезону Колос підпише з 27-річним футболістом повноцінний контракт. Нагадаємо, що раніше клуб із Ковалівки підписав трьох новачків – Дмитра Хльобаса, камерунця Альваро Нгамба та білоруса Ніколая Золотова.

До слова, вихованець Шахтаря так і не дебютував за дорослу команду "гірників", переважно виступаючи по орендах. Чурко має досвід гри за Маріуполь, Металіст, Говерлу, угорську Академію Пушкаша та італійський Фрозіноне, за який провів 11 матчів у Серії Б.

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