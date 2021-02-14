"Вариант с Колосом возник уже давно, еще в конце прошлого лета. Тогда закрывалось трансферное окно. Я понимал, что буду или в дубле, или поеду в Мариуполь или других вариантов не будет. Мы поговорили с Русланом Костышиным, он хотел меня пригласить, но тогда Колос был уже укомплектован и мы договорились, что вернемся к этому вопросу зимой. В результате сейчас все получилось. Буду играть ближайшие полгода в Колосе на правах аренды, а затем смогу подписать с ковалёвцами полноценный контракт.

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Что касается других предложений... Прошлым летом меня звал Шленск из Польши. Мы договорились быстро, буквально за один день. Поляки не хотели оформлять переход в аренду. Речь шла о трансфере, и шли переговоры с Шахтером. В итоге ничего не получилось. За день до закрытия трансферного окна мне снова предложили отправиться в аренду в Мариуполь. Но я не захотел, потому что отдал уже много лет этой команде, городу, и было желание что-то изменить в карьере.

Также меня, как уроженца Ужгорода, звали в Минай. Но я сказал Кобину, что у меня есть предложение от поляков, готовлюсь к переходу в Шленск, поэтому не могу принять предложение закарпатцев", – сказал Чурко в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Вячеслав перешел в Колос 10 февраля на правах аренды и будет выступать за ковалёвцев до конца сезона.

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