Прокуратура Нью-Йорка звинуватила власника Тоттенхема Джо Льюїса в тому, що він повідомляв друзям, колегам і співробітникам закриту інформацію про компанії, з якими він мав ділові зв'язки. Про це інформує ВВС.

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Це дозволяло їм отримувати прибуток від купівлі або продажу пов'язаних акцій. Адвокат власника "шпор" Девід Зорноу заявив, що Льюїс буде рішуче захищатися в суді. Він додав, що 86-річний мільярдер приїхав до США добровільно, щоб захистити себе від висунутих звинувачень. Зазвичай Льюїс проживає на Багамах.

У заяві представника Тоттенхема йдеться, що звинувачення, висунуті Льюїсу, не мають відношення до клубу.

Нагадаємо, що торгівля інсайдерською інформацією в США заборонена.

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