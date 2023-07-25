Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін повідомив, що планує обговорити з президентом Тоттенхема Даніелем Леві компенсацію за трансфер вінгера Манора Соломона.

"Ми впевнені, що керівництво Тоттенхема розуміє, що Шахтар вклав значні кошти у трансфер Соломона. Такі інвестиції українські клуби у нашому скрутному становищі не можуть собі дозволити втратити.

Шахтар отримає компенсацію за Соломона – левову частку виплатить ФІФА

Ми сподіваємося, що напередодні нашого товариського матчу відбудеться зустріч із представниками Тоттенхема, і в дусі доброї волі знайдемо розв'язання питання щодо компенсації за Соломона. Рішення має задовольнити обидві сторони.

Ми не намагаємося отримати якийсь прибуток. Нам потрібно просто покрити витрати, не більше того. Я вірю, що ми знайдемо полюбовне рішення, щоб усі сторони були задоволені", –сказав Палкін у коментарі британському виданню Evening Standard.

Нагадаємо, у січні 2019-го Шахтар заплатив Маккабі Петах-Тіква за хавбека 6 млн євро. Соломон оформив 22 голи та 9 асистів у 106 матчах за "гірників". Після початку повномасштабної війни ізраїльтянин скористався дозволом ФІФА і покинув Шахтар.

Ідеальний союз Реала, МЮ доріс до нового голкіпера, чудова робота босів Зінченка – огляд найкращих трансферів літа-2023