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Мессі вслід за батьком придбав пентхаус у Мілані – потенційний перехід в Інтер стає все реальнішим

06:00 - Читать на русском
Мессі вслід за батьком придбав пентхаус у Мілані – потенційний перехід в Інтер стає все реальнішим
Фотоколаж R/B

Форвард Барселони Ліонель Мессі вирішив підлити трохи масла до чуток про свій гучний трансфер.

Ліонель Мессі не пошкодував грошей на елітне житло у Мілані, повідомляє Sport Mediaset.

Батько Мессі придбав житло в Мілані – чутки про трансфер лідера Барселони спалахнули з новою силою

Пентхаус зіркового аргентинця розташувався у районі Порта Нуова поруч з офісом Інтера. Нагадаємо, низка італійських ЗМІ вже тривалий час запевняють, що Інтер веде активні перемовини щодо трансферу форварда Барселони.

Нещодавно, мережу підірвала інформація про придбання житла у італійській столиці моди батьком Ліонеля. Чинний контракт Мессі з Барсою розрахований до літа 2021-го, і сторони поки не сіли за стіл перемовин щодо продовження співпраці.

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Трансфери Італія Ліонель Ліонель Мессі Інтер Інтер Барселона Барселона Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Інтера
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