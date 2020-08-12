Мессі вслід за батьком придбав пентхаус у Мілані – потенційний перехід в Інтер стає все реальнішим

Форвард Барселони Ліонель Мессі вирішив підлити трохи масла до чуток про свій гучний трансфер.

Ліонель Мессі не пошкодував грошей на елітне житло у Мілані, повідомляє Sport Mediaset.

Батько Мессі придбав житло в Мілані – чутки про трансфер лідера Барселони спалахнули з новою силою

Пентхаус зіркового аргентинця розташувався у районі Порта Нуова поруч з офісом Інтера. Нагадаємо, низка італійських ЗМІ вже тривалий час запевняють, що Інтер веде активні перемовини щодо трансферу форварда Барселони.

Нещодавно, мережу підірвала інформація про придбання житла у італійській столиці моди батьком Ліонеля. Чинний контракт Мессі з Барсою розрахований до літа 2021-го, і сторони поки не сіли за стіл перемовин щодо продовження співпраці.

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