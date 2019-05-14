Власники ФК Львів збираються закривати цей проект, – Циганик

Відомий журналіст Ігор Циганик в ефірі програми "ЦиганикLIVE" повідомив, що ФК Львів може припинити своє існування.

"Мені відомо, що керівництво ФК Львів потроху починає втрачати інтерес до львівського клубу. Певні менеджери прийшли і намалювали перспективи: привозити бразильців, потім продавати їх українським грандам, заробляти гроші, грати в єврокубках.

Бруно може змінити Львів на європейський клуб – форвард розповів про своє майбутнє

Ні у ФК Львів, ні у Вереса, а це одне і те саме, зараз перспектив таких немає. Жоден бразилець, який пройшов цей "Шахтар для бідних", не має жодних шансів закріпитися в українських грандах.

Вже ширяться чутки, що власники збираються закривати цей проект або передавати його в якісь інші руки. Зараз вже йде пошук потенційних інвесторів, які могли б вкластися у цей клуб.

Динамо завершило боротьбу за чемпіонство, епічний трилер аутсайдерів, Карпати без перемог – підсумки 28-го туру УПЛ

Але перспектив у ФК Львів немає. Футбольна школа клубу належить зовсім іншій людині, яка давно вже цим займається. Це Роман Євгенович Михайлів. Він буде займатися цими дітьми. Там перспектива для українських футболістів ще є", – сказав Циганик.