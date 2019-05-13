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Динамо завершило боротьбу за чемпіонство, епічний трилер аутсайдерів, Карпати без перемог – підсумки 28-го туру УПЛ

13 травня 18:01 1532 Читать на русском
Динамо завершило боротьбу за чемпіонство, епічний трилер аутсайдерів, Карпати без перемог – підсумки 28-го туру УПЛ
Підсумки 28-го туру УПЛ

"Футбол 24" розставляє головні акценти 28-го туру української Прем'єр-ліги, а якому чемпіонська інтрига остаточно вмерла, а битва за виживання неабияк зацікавила.

Динамо завершило боротьбу за чемпіонство

Кияни не зуміли перемогти Зорю. Вони створили значно більше за суперника та незаслужено набрали лише один бал – гостей врятував розкішний удар Сіласа зі штрафного на останніх хвилинах.

Динамо – Зоря: Русин розчарував марнотратством, бажання Циганкова замало, а Сілас ефектно зафіксував нелогічну нічию

Примітно, що після матчу доводилося говорити виключно за персоналіями: Циганков і Миколенко – молодці, Русин здивував нереалізацією, Буяльський і Кадар травмувалися. А про командну гру нічого, бо її немає.

Динамо вдруге поспіль втратило очки та відпустило Шахтар на 11 пунктів вперед. Відіграти такий розрив за 4 тури неможливо, а наступного вікенду "біло-сині", скоріш за все, позбудуться навіть теоретичних шансів на титул.

Олександр Хацкевич не виконав завдання на внутрішній арені – команда навіть не зберегла інтригу до фінішу чемпіонату. А талановита молодь Динамо прогресує більше "всупереч", ніж "завдяки". У головного тренера залишилося 20 днів контракту, чекаємо новин.

Зоря отримала заряд позитиву, але не вразила

Нічия з Динамо – подарунок для "чорно-білих", вони на неї не награли. Попереду немає ідей, окрім подач на "стовпа" Будківського, а позаду багато хаосу. Потрібно враховувати, що матч на Олімпійському пропускали орендовані, а Юрій Вернидуб обрав дивний стартовий склад, однак суті це не змінює. Одним очком луганці завдячують голкіперу Микиті Шевченку з 6 сейвами та фейлам атаки суперника.

Шикарний гол Сіласа зі штрафного в додатковий час, який позбавив киян перемоги, у відеоогляді матчу Динамо – Зоря – 1:1

У будь-якому випадку цей результат додасть Зорі запалу на кінцівку сезону. Ефектний гол і позитивні емоції від порятунку піднімуть бойовий дух гравців. Юрій Вернидуб вперше за тривалий час прийшов на прес-конференцію, отже і нерви тренера в порядку. Покарання керівництва спрацювало – команда їхала з Запоріжжя до Києва автобусом і знайшла сили на камбек.

Вже цього тижня стане зрозуміло, чи гарантує 5-те місце УПЛ путівку в єврокубки (для цього Інгулець має програти фінал Кубка України Шахтарю). Тоді життя Зорі стане зовсім спокійне, а поки що вона продовжує лідирувати серед претендентів за четверту сходинку.

Львів може забути про єврокубки

Бразильсько-український колектив Богдана Блавацького програв очну зустріч головному конкуренту – Маріуполь оформив домашню перемогу над "левами". Тепер у турнірній таблиці між командами 9 залікових балів на користь приазовців.

Саме вони гратимуть у Лізі Європи наступного сезону (знову ж таки, якщо Шахтар здолає Інгулець). ФК Львів вдруге поспіль залишається невдахою першої шістки – минулого року Верес також програв перегони Маріуполю.

Олександрія перервала "суху" серію Шахтаря

Зустріч першої та третьої команд чемпіонату завершилася прогнозовано. Шахтар мінімально переміг і зробив це зброєю суперника – зі стандартів. Олександрія ж показала непогану організацію гри в обороні та змусила "гірників" пропустити гол вперше з грудня.

На якийсь момент підопічні Володимира Шарана повернули інтригу в матч, однак перевага донеччан у класі далася взнаки. Приблизно такого сценарію від цього поєдинку українські вболівальники й чекали.

Шахтар – Олександрія: "гірники" б'ють команду Шарана його зброєю та своїм класом, де-факто захистивши чемпіонство

Шахтар – без п'яти хвилин чемпіон, залишилися формальності. До кінця першості достатньо часу, щоб провести першу хвилю адаптації молодих новачків і закласти фундамент на наступний сезон. Він буде важчим – Тайсон і Марлос втратять у швидкості, тому на перший план повинні виходити Тете, Соломон і Антоніо.

Дно УПЛ може бути цікавим

Арсенал-Київ і Чорноморець видали яскравий поєдинок: 6 голів, 3 пенальті, вилучення, майже переможний м'яч ветерана Ковпака на 88-й і порятунок з 11-метрового в компенсований час. До того ж обидві команди ведуть боротьбу за виживання, тому напруга була космічною.

Фінальний свисток зафіксував нічию, а це означає, що Чорноморець залишився на останньому місці, а Арсенал-Київ – в зоні перехідних матчів. Такі матчі не дозволяють інтересу до другої "шістки" вмерти остаточно. Маємо надію, що наступні 4 тури будуть не менш гарячими.

Десна прокинулася, у в Карпат все сумно

В попередніх матчах футболісти Десни виглядали на полі зовсім розбитими та немотивованими. Їх навіть почали підозрювати в нечесній грі. Однак цього тижня чернігівці заслужено побили Олімпік і закріпили лідерство на чолі нижньої шістки. Донеччани, у свою чергу, повинні радіти, що ніхто з конкурентів у боротьбі за виживання не переміг.

Карпати "на прапорці" вирвали нічию у Ворскли, завдяки чому хоч якось покращили своє турнірне становище – третя поразка поспіль була б зовсім катастрофою. Щоправда, львів'яни все одно перебувають у зоні перехідних матчів, потенційні суперники з Першої ліги виглядають солідно, а розраховувати на лідера Мар'яна Шведа тренерський штаб не може. Молодого вінгера вже провели в Селтік.

Фатальна осічка Динамо, Шахтар – майже чемпіон, а Карпати опинились на краю прірви: підсумки 27-го туру УПЛ

blog_ava
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