Бруно може змінити Львів на європейський клуб – форвард розповів про своє майбутнє

Нападник ФК Львів Бруно Дуарте може невдовзі покинути клуб.

У послугах бразильця зацікавлені низка європейських клубів, повідомляє Sport Arena. Зокрема йдеться про Копенгаген, Віді, а також кілька бельгійських команд.

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За інформацією видання, офіційно у Львів з пропозицією про трансфер Бруно поки ніхто не звертався, однак скаути названих вище клубів активно контактують з "левами". Переговори від імені Львова щодо можливого трансферу форварда в Копенгаген веде агент Вадим Шаблій.

Сам футболіст у коментарі Footboom відмовився від конкретики: "Мої агенти подбають про все. Знаю, що скоро у нас будуть новини на цю тему. Наразі єдину і конкретну пропозиція я отримав від мого нинішнього клубу – ФК Львів".

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