"Сьогодні президент Поділля Євген Бейдерман служить у територіальній обороні ЗСУ. Це перший в Україні президент футбольного клубу, який вступив до лав Збройних сил.

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Але, як і вся футбольна Хмельниччина, мріє і планує відродження футбольного життя після нашої перемоги. Разом зустрілися з його побратимами у Хмельницькому. Всі скучили за футбольними баталіями", – написав Павелко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що у складі ЗСУ вже перебувають чимало українських футболістів та тренерів. Серед найзірковіших футбольних захисників України – Юрій Вернидуб, Олександр Алієв.

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