Очільник рівнян Іван Надєїн розповів, що у його будинку в Ірпені тривалий час жили російські "військові", які розстріляли двох охоронців.

"Вони жили там орієнтовно 10 днів. Фактично будинки перебували в окупації. Це жахливо. Мабуть, це не так жахливо, як коли прилітає снаряд, але все одно… Стан будинків дуже складний.

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Там залишилися два охоронці. Вони були розстріляні в потилицю, фактично страчені, як полонені. У мене вдома стався воєнний злочин. Це емоційно дуже складно...

Було три розтяжки. Одна – великий артилерійський фугасний снаряд, прикріплений до вхідних дверей. І дві гранати РГД, одна була на генераторі. Коли він починає працювати, то вібрує, а граната вибухає. Це виключно на мирних цивільних громадян розраховано.

Вони залишили свій одяг, свою зброю, бронежилети. Частина верхнього одягу зникла, можливо, вони виходили в ньому. Найцінніше забрали, але, мабуть, виходили нашвидкуруч, бігли з тієї території", – розповів Надєїн на YouTube-каналі Трендець.

Нагадаємо, Ірпінь, Бучу і загалом всю Київську область українські військові звільнили від російської наволочі на початку квітня. У цих містах та селах зафіксовано масові вбивства цивільних осіб окупантами.

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