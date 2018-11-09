Власник Ліверпуля готовий продати клуб за неймовірну суму

Стало відомо, яка сума може переконати власника Ліверпуля Джона Генрі продати клуб.

Джон Генрі веде пасивний пошук покупця і готовий продати мерсисайдський клуб за 2 млрд доларів, повідомляє New York Post.

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За інформацією видання, Генрі, який також є власником бейсбольної команди Бостон Ред Сокс, не буде проти продажу, якщо отримає гідну пропозицію.

Відзначимо, що на початку року повідомлялося про спробу арабських і китайських інвесторів спільно купити Ліверпуль за 2,6 млрд доларів, однак тоді Генрі від продажу відмовився.

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Бізнесмен придбав мерсисайдського клуб за 477 млн доларів в 2010 році. Наразі Forbes оцінює Ліверпуль в 1,9 млрд доларів.