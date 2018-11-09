Владелец Ливерпуля готов продать клуб за невероятную сумму

Стало известно, какая сумма может убедить владельца Ливерпуля Джона Генри продать клуб.

Джон Генри ведет пассивный поиск покупателя и готов продать мерсисайдский клуб по 2 млрд долларов, сообщает New York Post.

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По информации издания, Генри, который также является владельцем бейсбольной команды Бостон Ред Сокс, не будет против продажи, если получит достойное предложение.

Отметим, что в начале года сообщалось о попытке арабских и китайских инвесторов совместно купить Ливерпуль за 2,6 млрд долларов, однако тогда Генри от продажи отказался.

Ливерпуль впервые в истории клуба трижды подряд проиграл на выезде в Лиге чемпионов

Бизнесмен приобрел мерсисайдский клуб за 477 млн ​​долларов в 2010 году. Сейчас Forbes оценивает Ливерпуль в 1,9 млрд долларов.