“F*ck you, Liverpool F*ck you”, – захоплююче відео, як сербські фанати "вітали" мерсисайдців

Вболівальники Црвени Звезди не лише потужно підтримували свою команду, а і старались вивести гравців Ліверпуля із рівноваги. Що їм і вдалось, судячи з рахунку.

У матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Црвена Звезда приймала Ліверпуль, де здобула сенсаційну перемогу (2:0).

Фанати сербського клубу завжди славились своєю надзвичайною підтримкою, і цей поєдинок також не став виключенням.

Црвена Звезда – Ліверпуль – 2:0 – відео голів та огляд матчу

“F*ck you, Liverpool F*ck you!”, – вигукували прихильники Црвени Звезди у переповненій чаші домашнього стадіону.

"Гучна атмосфера на стадіоні не була для нас проблемою. Але після другого голу ми змогли її відчути", – відзначив після матчу наставник Ліверпуля Юрген Клопп.