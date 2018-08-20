Власник Лідса був готовий платити Антоніо Конте 20 млн фунтів на рік

Андреа Радріццані, який є власником Лідса, хотів бачити Антоніо Конте на тренерському містку своєї команди

"Не буду заперечувати, що робив спробу запросити Конте. У мене слабкість по відношенню до нього, я б запропонував йому 20 млн фунтів . З ним я був би впевнений, що ми вийдемо в Прем'єр-лігу.

Дебюти Роналду і Шевченка, феєричне лондонське дербі та зовсім різні Манчестери. Топ-10 підсумків європейського вікенду

У нас була розмова з Раньєрі, це чарівний чоловік. Він був задоволений нашим інтересом, але вирішив чекати іншої пропозиції.

Я також зв'язувався з Мартінесом, але там було мало шансів через його контракту з бельгійською збірною", – цитує Радріццані Sky Sports.

Нагадаємо, перед стартом сезону Лідс очолив Марсело Б'єлса.

Шевченко викликав у збірну України 8 легіонерів на матчі проти Чехії та Словаччини