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Шевченко викликав у збірну України 8 легіонерів на матчі проти Чехії та Словаччини

21:26 4047 Читать на русском
Шевченко викликав у збірну України 8 легіонерів на матчі проти Чехії та Словаччини
Андрій Шевченко / ФФУ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив список з українців-легіонерів, які візьмуть участь у наступному зборі команди.

Список гравців з іноземних чемпіонатів, які викликані на матчі у Лізі націй проти Чехії та Словаччини: Андрій Лунін (Реал), Євген Коноплянка (Шальке), Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Руслан Маліновський (Генк), Роман Яремчук (Гент), Євген Хачеріді (ПАОК) та Євген Макаренко (Андерлехт).

Збірна України готуватиметься до Ліги націй у Києві замість Львова

У резервний список потрапили Євген Селезньов (Акхісар Беледієспор) та Василь Кравець (Луго).

Нагадаємо, матч Ліги націй Чехія – Україна відбудеться 6 вересня, початок гри о 21:45 за київським часом.

Ліга націй1 тур

Чехія - Україна: Четвер 06 вересня 2018

Чехія
до матчу
16
дн
:
22
год
:
8
хв
Україна
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