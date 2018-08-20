Шевченко викликав у збірну України 8 легіонерів на матчі проти Чехії та Словаччини

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив список з українців-легіонерів, які візьмуть участь у наступному зборі команди.

Список гравців з іноземних чемпіонатів, які викликані на матчі у Лізі націй проти Чехії та Словаччини: Андрій Лунін (Реал), Євген Коноплянка (Шальке), Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Руслан Маліновський (Генк), Роман Яремчук (Гент), Євген Хачеріді (ПАОК) та Євген Макаренко (Андерлехт).

Збірна України готуватиметься до Ліги націй у Києві замість Львова

У резервний список потрапили Євген Селезньов (Акхісар Беледієспор) та Василь Кравець (Луго).

Нагадаємо, матч Ліги націй Чехія – Україна відбудеться 6 вересня, початок гри о 21:45 за київським часом.