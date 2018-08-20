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Владелец Лидса был готов платить Антонио Конте 20 млн фунтов в год

21:39 63 Читати українською
Владелец Лидса был готов платить Антонио Конте 20 млн фунтов в год
Антонио Конте / Фото: Sky Sports

Андреа Радриццани, который является владельцем Лидса, хотел видеть Антонио Конте на тренерском мостике своей команды.

"Не буду отрицать, что делал попытку пригласить Конте. У меня слабость по отношению к нему, я бы предложил ему 20 млн фунтов. С ним я был бы уверен, что мы выйдем в Премьер-лигу.

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У нас был разговор с Раньери, это волшебный человек. Он был доволен нашим интересом, но решил ждать иного предложения.

Я также связывался с Мартинесом, но там было мало шансов из-за его контракта с бельгийской сборной", – цитирует Радриццани Sky Sports.

Напомним, перед стартом сезона Лидс возглавил Марсело Бьелса.

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Теги
Англия Антонио Конте Антонио Конте Лидс Лидс
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