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Власник італійського клубу підхопив коронавірус

16:23 362 Читать на русском
Власник італійського клубу підхопив коронавірус
Новара / ФК Новара

Небезпечна недуга косить всіх на своєму шляху.

Власник клубу Серії С Новара Мауріціо Рулло заразився коронавірусом, повідомляє офіційний сайт італійської команди.

Міністр спорту Італії ледь не зірвав Серію А – чиновник зупинив гравців, які вже були готові розпочати матч

Футбольний магнат був госпіталізований після повернення з робочої поїздки до Німеччини. Медичні тести підтвердили у функціонера коронавірус. Зазначається, що Рулло не контактував ні з ким з членів команди після повернення з Німеччини, тому було прийнято рішення не відправляти футболістів на карантин.

Нагадаємо, Італія є центром епідемії коронавірусу в Європі. На даний момент в країні виявлено 5061 випадків зараження COVID-19. Вірус вже забрав 233 життя, ще 567 осіб перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Кілька годин тому міністр спорту Італії ледь не зірвав Серію А: чиновник зупинив гравців матчу Парма – СПАЛ, які вже були готові розпочати поєдинок, однак згодом федерація футболу Італії прийняла рішення таки провести 26-й тур Серії А, незважаючи на вимогу про негайне зупинення чемпіонату країни.

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Італія Новара Новара коронавірус
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