toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СИТИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОЛОС - ШАХТЕР ЮВЕНТУС - ИНТЕР

Владелец итальянского клуба подхватил коронавирус

16:23 134 Читати українською
Владелец итальянского клуба подхватил коронавирус
Новара / ФК Новара

Опасная болезнь косит всех на своем пути.

Владелец клуба Серии С Новара Маурицио Рулло заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт итальянской команды.

Министр спорта Италии едва не сорвал Серию А – чиновник остановил игроков, которые уже были готовы начать матч

Футбольный магнат был госпитализирован после возвращения из рабочей поездки в Германию. Медицинские тесты подтвердили у функционера коронавирус. Отмечается, что Рулле не контактировал ни с кем из членов команды после возвращения из Германии, поэтому было принято решение не отправлять футболистов на карантин.

Напомним, Италия является центром эпидемии коронавируса в Европе. На данный момент в стране выявлено 5061 случаев заражения COVID-19. Вирус уже унес 233 жизни, еще 567 человек находятся в отделениях интенсивной терапии. Несколько часов назад министр спорта Италии едва не сорвал Серию А: чиновник остановил игроков матча Парма – СПАЛ, которые уже были готовы начать поединок, однако впоследствии федерация футбола Италии приняла решение все-таки провести 26-й тур Серии А, несмотря на требование о немедленной остановке чемпионата страны.

Рим на Евро-2020: как добраться, что посмотреть, куда заселиться, где отдохнуть и как сэкономить

blog_ava
Манчестер Сити позволит Агуэро покинуть клуб в ближайшее трансферное окно
10:41
447
Теги
Италия коронавирус Новара Новара
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
34
мин
Манчестер Юнайтед
18:30
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук