Владелец итальянского клуба подхватил коронавирус

Опасная болезнь косит всех на своем пути.

Владелец клуба Серии С Новара Маурицио Рулло заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт итальянской команды.

Министр спорта Италии едва не сорвал Серию А – чиновник остановил игроков, которые уже были готовы начать матч

Футбольный магнат был госпитализирован после возвращения из рабочей поездки в Германию. Медицинские тесты подтвердили у функционера коронавирус. Отмечается, что Рулле не контактировал ни с кем из членов команды после возвращения из Германии, поэтому было принято решение не отправлять футболистов на карантин.

Напомним, Италия является центром эпидемии коронавируса в Европе. На данный момент в стране выявлено 5061 случаев заражения COVID-19. Вирус уже унес 233 жизни, еще 567 человек находятся в отделениях интенсивной терапии. Несколько часов назад министр спорта Италии едва не сорвал Серию А: чиновник остановил игроков матча Парма – СПАЛ, которые уже были готовы начать поединок, однако впоследствии федерация футбола Италии приняла решение все-таки провести 26-й тур Серии А, несмотря на требование о немедленной остановке чемпионата страны.

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