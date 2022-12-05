Про затримання одіозного одеського бізнесмена повідомила Українська правда з посиланням на власні джерела.

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Зауважимо, що у серпні 2022 року Кауфмана затримали на кордоні під час спроби виїхати. ДБР запросило повну перевірку його документів. До того Борис був на відпочинку у Греції, після чого ненадовго повернувся до України. Після цього він знову хотів виїхати за кордон, але його не випустили, не зважаючи на те, що у Кауфмана є "білий квиток" щодо служби в армії (погане здоров'я). Також він є батьком трьох дітей.

Стверджується, що ДБР видало щодо Кауфмана так званий "індекс В", який передбачає вивчення всіх документів відносно особи, яка перетинає кордон.

Як повідомляє zn.ua, окрім Бориса був затриманий його багаторічний партнер – Борис Грановський. Загалом, йдеться про затримання трьох осіб за підозрою у створенні злочинної організації та вчиненні корупційних злочинів в Одесі.

"Ця організація взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом", – описали масштаби злочину в НАБУ.

Додамо, що Кауфман придбав Чорноморець в грудні 2021 року, заплативши за права на клуб 3,5 млн умовних одиниць.

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