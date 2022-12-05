О задержании одиозного одесского бизнесмена сообщила Украинская правда со ссылкой на собственные источники.

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Заметим, что в августе 2022 года Кауфман был задержан на границе при попытке уехать. ДБР запросило полную проверку его документов. До этого Борис был на отдыхе в Греции, после чего ненадолго вернулся в Украину. После этого он снова хотел уехать за границу, но его не выпустили, несмотря на то, что у Кауфмана есть "белый билет" по службе в армии (плохое здоровье). Также он является отцом троих детей.

Утверждается, что ДБР выдало в отношении Кауфмана так называемый индекс В, предусматривающий изучение всех документов в отношении лица, пересекающего границу.

Как сообщает zn.ua, кроме Бориса был задержан его многолетний партнер Борис Грановский. В целом речь идет о задержании трех человек по подозрению в создании преступной организации и совершении коррупционных преступлений в Одессе.

"Эта организация взяла под контроль практически все вопросы экономической жизни города, среди которых взаимодействие с застройщиками, закупки средств местного бюджета, деятельность коммунальных предприятий, другие аспекты взаимодействия с бизнесом", – описали масштабы преступления в НАБУ.

Добавим, что Кауфман приобрел Черноморец в декабре 2021 года, заплатив за права на клуб 3,5 млн условных единиц.

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