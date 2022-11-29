Президент УАФ Андрій Павелко не сидітиме в СІЗО. За нього, як і за Юрія Запісоцького, вже внесли заставу.

Сьогодні, 29 листопада, Печерський суд Києва обрав запобіжний захід очільнику УАФ у вигляді двомісячного тримання під вартою. Щоправда, Андрій Павелко отримав можливість внести заставу і уникнути СІЗО.

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Що і було зроблено. Заставу за Андрія Павелка в сумі 9,88 мільйонів гривень внесла компанія УАФ Маркетинг, повідомив журналіст Костянтин Андріюк у Telegram-каналі.

За Юрія Запісоцького, який отримав аналогічне рішення напередодні, теж внесли заставу. Хто це зробив, поки невідомо. Андріюк назвав трьох можливих кандидатів – Олександр Герега, Максим Єфімов та Андрій Засуха.

Нещодавно Андрій Павелко і Юрій Запісоцький отримали підозри від Генеральної прокуратури у кримінальному провадженні щодо будівництва заводу з виробництва штучної трави, а також закупівлі продуктів для тоді ще Федерації футболу України. УАФ усі звинувачення на адресу свого керівництва заперечувала.

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