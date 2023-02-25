Американський власник Челсі Тодд Бьолі може купити ще один клуб із європейського чемпіонату.

Макр Келлер з 2012 року посідає пост президента Страсбура. Кілька років тому керівництво ельзаського клубу почало шукати нових інвесторів. Як повідомляє L'Équipe, Тодд Бьолі, власник Челсі, може викупити клуб.

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"Ми розмірковуємо про найкращий спосіб підтримати клуб і зміцнити його амбіції. Ми знаємо, що це буде відбуватися через прихід сильного партнера, який принесе інвестиційну силу", – довірився французькому виданню Келлер.

Нещодавно Тодд Бьолі та президент Страсбура обідали разом. Нагадаємо, що в ельзаському клубі грає український захисник Едуард Соболь. В його активі одна результативна передача в п’яти матчах.

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