Американский владелец Челси Тодд Бели может купить еще один клуб из европейского чемпионата.

Макр Келлер с 2012 года занимает пост президента Страсбура. Несколько лет назад руководство эльзасского клуба начало искать новых инвесторов. Как сообщает L'Équipe, Тодд Бели, владелец Челси, может выкупить клуб.

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"Мы размышляем о самом лучшем способе поддержать клуб и укрепить его амбиции. Мы знаем, что это будет происходить из-за прихода сильного партнера, который принесет инвестиционную силу", – доверился французскому изданию Келлер.

Недавно Тодд Бели и президент Страсбура обедали вместе. Напомним, что в эльзасском клубе играет украинский защитник Эдуард Соболь. В его активе одна результативная передача в пяти матчах.

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