Чемпіонат Франції, 24 тур

Ніцца – Реймс – 0:0

Страсбур – Анже – 2:1

Голи: Діалло, 14, 42 – Бенталеб, 73 (п)

Безпрограшна серія Ніцци налічує вже 7 матчів. За цей період лише один суперник зумів відібрати очки у "орлят" – Реймс. До того ж зробив це двічі. В обох випадках гра завершилася без голів. Цікаво, що в останніх шести очних поєдинках цих команд такий рахунок був зафіксований 5 разів.

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Едуард Соболь повернувся в стартовий склад Страсбура й дуже швидко відплатив тренеру за довіру. Українець прорвався своїм лівим флангом та вирізав передачу на Хабіба Діалло, який і відкрив рахунок. Це дебютний асист нашого земляка у чемпіонаті Франції. Незадовго до перерви Діалло оформив дубль, скориставшись атакою, які підготував Гамейро.

У другому таймі Страсбур віддав ініціативу супернику й таки поплатився за це. Знову в епіцентрі опинився Соболь. Щоправда, цього разу він би цього не хотів. Едуард сфолив у межах власного штрафного. Бенталеб впевнено реалізував пенальті. Час іще залишався, але досягти більшого Анже не зміг і залишився на дні турнірної таблиці. Натомість Страсбур бодай тимчасово покинув зону вильоту, піднявшись на 15-те місце.