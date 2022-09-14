"Тухель, очевидно, надзвичайно талановитий тренер, який досяг великого успіху в Челсі. Наше бачення клубу полягало в тому, щоб знайти менеджера, який дійсно хотів би з нами співпрацювати. У Челсі потрібно зруйнувати багато стін. Раніше перша команда та академія не ділилися інформацією про те, звідки походять найкращі гравці.

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Наша мета – зібрати команду разом, і все це має бути добре змащеною машиною. Реальність нашого рішення полягала в тому, що ми не були впевнені, що Томас бачив це, так само як ми. Ніхто не правий чи неправий, у нас просто не було спільного бачення майбутнього.

Мова йшла не про поразку від Динамо Загреб, а про спільне бачення того, як ми хотіли, щоб виглядав Челсі. Це не було рішення, яке було ухвалене через одну перемогу чи поразку. Це було рішення, яке ми вважали правильним баченням для клубу", – наводить слова Бьолі Sky Sports.

Нагадаємо, Тухеля звільнили після 10 очок у 6 турах АПЛ і поразки від Динамо Загреб на старті ЛЧ. Німецький фахівець працював у Челсі з січня 2021 року по вересень 2022-го та привів лондонців до тріумфу в Лізі чемпіонів.

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