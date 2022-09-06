Груповий етап нового сезону Ліги чемпіонів розпочався з двох матчів у ранній слот вівторка. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, 1 тур групового етапу

Група Е

Динамо З – Челсі – 1:0

Гол: Оршіч, 13

Група G

Борусія Д – Копенгаген – 3:0

Голи: Ройс, 35, Геррейро, 42, Беллінгем, 83

Челсі з проблемами розпочав чемпіонат Англії, але в ЛЧ перший суперник здавався не надто грізним – загребське Динамо. Поєдинок показав, що Томасу Тухелю таки слід хвилюватися через форму своєї команди.

Лондонці потужно провели старт поєдинку і двічі могли забивати – Стерлінг влучив у блок захисника, а Обамеянг не дотягнувся до передачі партнера. Челсі настільки захопився, що геть забув про оборону. Оршіч з центра поля виграв спринтерський забіг у 80-мільйонного Фофана і акуратно перекинув м'яч повз Кепу, якому довірили ворота на тлі слабкої форми Менді.

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Гол серйозно похитнув гостей, і вони не спромоглися гідно відповісти до перерви. Другий тайм ледь не став дежавю. Навала Челсі (гол Обамеянга скасували через офсайд) не принесла результату, а Динамо могло реалізувати ще один рідкісний випад. На 56-й хвилині Рістовскі вліпив з-за меж карного майданчика, і Кепа з труднощами перевів м'яч у хрестовину.

Тухель відреагував подвійною заміною, але картину гри це не змінило. Німецький фахівець влаштував чергову істерику в технічній зоні і отримав жовту картку. Підопічні його не почули – лише Джеймс запам'ятався влучанням у стійку з гострого кута. Матч докотився до мінімальної перемоги Динамо, яке навряд розраховувало на такий успіх у битві з англійським грандом.

Паралельний матч слоту обійшовся без сенсацій. Борусія Дортмунд на класі розібралася з Копенгагеном, який протримався лише півгодини. Потім оборона з екс-"гірником" Хочолавою двічі дала збій. Ройс реалізував зразкову контратаку, яку розігнав Зюле, а Брандт вдало зв'язав. Через 7 хвилин Геррейро подвоїв перевагу "джмелів", скориставшись зручною передачею Рейни на порожні ворота.

Копенгаген наче змирився з вироком першого тайму. Данці абсолютно безхребетно провели другу половину і заслужено зазнали розгрому. Беллінгем поставив крапку у ще одній блискавичній атаці підопічних Терзіча. 3:0 – Борусія здобула третю перемогу поспіль у всіх турнірах.

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