Тодд Бьолі – новий власник лондонського клубу – озвучив кілька гучних пропозицій щодо підвищення інтересу до англійського футболу. Ідея вже отримала перших критиків.

Американський бізнесмен озвучив ідею, яка, на його думку, дозволить клубам АПЛ заробляти більше. Тодд Бьолі пропонує використати в елітному дивізіоні Англії успішний досвід НБА, а саме проведення матчу усіх зірок АПЛ (аналог All Stars Game у баскетболі).

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Пропозиція 48-річного власника Челсі полягає у проведенні щорічного матчу зірок Півночі проти Півдня. Зокрема, найкращі футболісти Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед і Ліверпуля зіграли б у складі об'єднаної команди проти представників Лондона та інших клубів південної частини Англії.

"Сподіваюся, що Прем'єр-ліга засвоїть урок американського спорту і успішний досвід тамтешнього менеджменту. Чому в АПЛ досі немає матчі всіх зірок? Можна без проблем провести поєдинок зірок Півночі проти Півдня, що дозволить збільшити доходи у Прем'єр-лізі. У США завдяки All Stars Game заробили 200 мільйонів доларів за два дні.

Ідея заробляти більше повинна сподобатися усім клубам. Це цілком реальна перспектива", – цитує американського мільярдера Marca.

На цьому Тодд Бьолі не зупинився. Власник Челсі пропонує реформувати систему вильоту з АПЛ. На його думку, замість трьох команд, які вилітають у Чемпіоншип напряму, доцільніше застосувати міні-турнір за участю останніх 4-х представників турнірної таблиці. Переможець залишиться в АПЛ, інші три команди понизяться у класі.

Ідея проведення матчу всіх зірок вже отримала перших критиків. Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп не підтримав пропозицію американця.

"Чудова ідея. Коли знайдете дату для цієї гри, зателефонуєте мені. Не забувайте, що у США є 4-місячна перерва, тому вони радіють, що під час паузи можуть займатися спортом. У англійському футболі та Європі загалом ситуація зовсім інша.

Може, він він хоче ще й Гарлем Глобтроттерс (американська баскетбольна виставкова команда – прим.) запросити, щоб вони зіграли проти футбольної команди? Це дивно.

Об'єднана команда Ліверпуля, Манчестер Сіті, Ман Юнайтед та Евертона проти збірної Арсенала, Тоттенхема і Челсі? Звучить цікаво. Він справді це сказав? Ви впевнені, що люди хочуть це побачити?" – цитує Клоппа Sky Sports.

Зазначимо, Ліверпуль та Челсі повинні були зіграти в наступному турі АПЛ, однак поєдинок було перенесено через організацію похорону королеви Єлизавети II.

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