"Тухель, очевидно, чрезвычайно талантливый тренер, добившийся большого успеха в Челси. Наше видение клуба заключалось в том, чтобы найти менеджера, который действительно хотел бы с нами сотрудничать. В Челси нужно разрушить многие стены. Раньше первая команда и академия не делились информацией о том, откуда выходят лучшие игроки.

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Наша цель – собрать команду вместе, и все это должно быть хорошо смазанной машиной. Реальность нашего решения заключалась в том, что мы не были уверены, что Томас видел это так же, как мы. Никто не прав или неправ, у нас просто не было общего видения будущего.

Речь шла не о поражении от Динамо Загреб, а о совместном видении того, как мы хотели, чтобы выглядел Челси. Это не было решение, принятое из-за одной победы или поражения. Это было решение, которое мы сочли правильным видением для клуба", – приводит слова Бёли Sky Sports.

Напомним, Тухеля уволили после 10 очков в 6 турах АПЛ и поражения от Динамо Загреб на старте ЛЧ. Немецкий специалист работал в Челси с января 2021-го по сентябрь 2022-го и привел лондонцев к триумфу в Лиге чемпионов.

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