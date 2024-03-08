Американець став президентом "синіх" після покупки Челсі у Романа Абрамовича. Тодд Бьолі придбав клуб разом із компанією Clearlake Capital, якій належить контрольний пакет акцій (60%).

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За інформацією The Telegraph, президентське крісло не закріплене за Бьолі. Функціонер має письмово закріплену домовленість з Бехдадом Егбалі та Хосе Фелісіано (боси Clearlake Capital) про можливість зміни президента кожні п'ять років. Угода не предбачає дострокове припинення повноважень, тому для Бьолі вирішальний час настане у 2027 році.

Слід зауважити, що після переходу під контроль нових власників Челсі встиг витратити понад мільярд фунтів на трансферному ринку, змінити низку менеджерів клубу та кількох головних тренерів. Однак закріпити ці метаморфози спортивними результатами не вдалося.

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