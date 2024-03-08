Американец стал президентом “синих” после покупки Челси у Романа Абрамовича. Тодд Бели приобрел клуб вместе с компанией Clearlake Capital, которой принадлежит контрольный пакет акций (60%).

"На*уй Почеттино, а Бели – мудак": фанаты Челси клянут руководство и скучают по Абрамовичу

По информации The Telegraph, президентское кресло не закреплено за Бели. Функционер имеет письменно закрепленную договоренность с Бехдадом Эгбали и Хосе Фелисиано (боссы Clearlake Capital) о возможности смены президента каждые пять лет. Соглашение не предусматривает досрочное прекращение полномочий, поэтому для Бели решающее время наступит в 2027 году.

Следует заметить, что после перехода под контроль новых владельцев Челси успел потратить более миллиарда фунтов на трансферном рынке, сменить ряд менеджеров клуба и нескольких главных тренеров. Однако закрепить эти метаморфозы спортивными результатами не удалось.

Мудрик забил в Кубке Англии, оправдав эксперимент Почеттино – Челси вырвал тяжелую победу над Лидсом