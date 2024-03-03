Фанати Челсі вже не вписуються в цензурні рамки на тлі слабких результатів команди.

"Сині" програли фінал Кубка ліги ослабленому складу Ліверпуля, а в суботу їх спіткало нове розчарування – ледве вирвана нічия на полі Брентфорда.

Мудрик-стінка, промах по порожніх і гол бісіклетою у відеоогляді матчу Брентфорд – Челсі – 2:2

Вболівальники Челсі на виїзді почали скандувати образливі кричалки про тренера та керівництво: "На*уй Почеттіно", "Бьолі – мудак" тощо. Лондонці сумують за старими часами. На трибунах було чутно хвалебні чанти про Жозе Моурінью і навіть Романа Абрамовича, якого змусили продати клуб у травні 2022 року.

Нагадаємо, Челсі йде 11-м у турнірній таблиці АПЛ і ризикує другий сезон поспіль залишитися без єврокубків. Єдина реальна надія – Кубок Англії, де Мудрик і компанія у чвертьфіналі зійдуться з Лестером.

Chelsea fans going for their club at Brentford.



Chanting for Abramovich and Mourinho, calling Boehly a c**t and telling Pochettino to f**k off. #CFC — Jack Rosser (@JackRosser_) March 2, 2024

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