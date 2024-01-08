Очільник Ліона Джон Текстор не стримував емоції після перемоги команди в Кубку Франції.

"Ткачі" у 1/32 фіналу Кубка Франції здобули перемогу над Понтарльє (3:0) й вийшли у наступний раунд змагань.

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Власник Ліона Джон Текстор підійшов до гостьової трибуни, де розташувалися фанати команди, щоб відсвяткувати з ними перемогу. Вболівальник запропонував американцю келих пива. Бізнесмен не роздумуючи повністю його випив.

Нагадаємо, що Джон Текстор влітку викупив Ліон у Жана-Мішеля Оласа, під керівництвом якого "ткачі" сім разів здобували титул чемпіона Франції. Наразі команда перебуває на 15 місці у турнірній таблиці Ліги 1, маючи у своєму активі 16 балів після 17 турів.

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