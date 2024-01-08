Глава Лиона Джон Текстор не сдерживал эмоции после победы команды в Кубке Франции.

"Ткачи" в 1/32 финала Кубка Франции одержали победу над Понтарлье (3:0) и вышли в следующий раунд соревнований.

ПСЖ устроил погром в матче с 9 голами – Мбаппе оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром парижан в Кубке Франции

Владелец Лиона Джон Текстор подошел к гостевой трибуне, где расположились фанаты команды, чтобы отпраздновать с ними победу. Болельщик предложил американцу бокал пива. Бизнесмен не раздумывая полностью его выпил.

Напомним, что Джон Текстор летом выкупил Лион у Жана-Мишеля Оласа, под руководством которого "ткачи" семь раз завоевывали титул чемпиона Франции. Сейчас команда находится на 15 месте в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 16 баллов после 17 туров.

Ліон у найкрутішому піке за 73 роки свого існування – скандальні причини і несподіваний рятівник