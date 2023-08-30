У ситуації з президентом Федерації футболу Іспанії Луїсом Рубіалесом не все так однозначно.

Під час святкування перемоги на ЧС-2023 серед жінок стався інцидент, який вже кілька тижнів обговорює вся Іспанія. Президент тамтешньої Федерації футболу Луїс Рубіалес поцілував Дженніфер Ермосо, що викликало величезний гнів у спільноти, а всі чемпіонки світу пішли з команди.

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У мережі з'явилося відео з командного автобуса збірної Іспанії, де Ермосо демонструє партнеркам поцілунок і порівнює його з ситуацією з Ікером Касільясом і Сарою Карбонеро та їхнім поцілунком після фіналу ЧС-2010.

"Боже мій! Хіба ви не бачили його? Схвильований (під впливом емоцій), він підійшов і схопив мене так", – розповідає футболістка на відео, імітуючи сцену.

Коли Рубіалес зайшов до автобуса, партнерки по команді Ермосо почали скандувати: "Поцілунок, поцілунок". Гравчиня не демонструє на відео ніяких ознак того, що вона стала "жертвою агресії", як пізніше заявляла.

Нагадаємо, що вчинок президента Федерації футболу Іспанії призвів до того, що ФІФА відсторонила його на 90 днів. Наразі міжнародний орган розглядає ймовірність забанити Рубіалеса на 15 років.

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