"Когда я приехал в Салобренью, там не было ни рабочей встречи, ни чего-то похожего на это. Мне сказали: "Позже будет вечеринка, и придут несколько девушек.) И действительно, Нене (бывший футболист Гранады и личный друг Рубиалеса – прим.) привел восемь или десять девушек.

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Когда я увидел это, то сказал Луису: "Ты сошел с ума! Им по 18 лет – они могли бы быть твоими дочерями!" После этого я заперся в комнате. Интересно, что ни одна женщина, которая в федерации отвечает за этот район, не была приглашена на ту "рабочую встречу" в Салобреньи.

Луис Рубиалес устраивал оргии с 18-летними девушками или девушками, достаточно молодыми, чтобы быть его дочерью. Это мужчина, одержимый властью, роскошью, деньгами и даже женщинами. Думаю, что ему нужна программа социального перевоспитания в отношениях с женщинами", – цитирует Хуана Рубиалеса Marca.

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