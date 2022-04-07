Влада Зінченко, дружина захисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка, шокована світлинами з Ірпеня, Бучі та інших міст Київської області, які звільнили від росіян.

"Два дні тому ми та світ бачив жахливі знімки, що відбувалося в Київській області. Не знаю, що буде з психікою здорової людини, яка побачить знімки з Маріуполя, я просто не уявляю.

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І що ми бачимо – через два дні в Німеччині проходять автопробіги з російським прапором. І на Кіпрі. Вважаю, що це зроблено, щоб відвернути якимось чином, як це було, коли на першому російському каналі відбувся протест Овсяннікової, в який усі чомусь повірили. Це все, щоб відвернути увагу, я їм не вірю", – зазначила Зінченко у програмі Денисов Time.

Нагадаємо, розпочався 43-й день наступу росіян на Україну. Окупантів прогнали з північного напрямку, а світ з жахом побачив наслідки "русского міра" у Бучі, Ірпені та інших містах Київської області.

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