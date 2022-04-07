"Два дня назад мы и мир видел ужасные снимки, которые происходили в Киевской области. Не знаю, что будет с психикой здорового человека, который увидит фотографии из Мариуполя, я просто не представляю.

Влада Зинченко: Все, что могу сказать на русском, чтобы меня услышало как можно больше россиян – идите на*уй

И что мы видим – через два дня в Германии проходят автопробеги с российским флагом. И на Кипре. Считаю, что это сделано, чтобы отвлечь как-то, как это было, когда на первом российском канале состоялся протест Овсянниковой, в который все почему-то поверили. Это все, чтобы отвлечь внимание, я им не верю", – отметила Зинченко в программе Денисов Time.

Напомним, начался 43-й день наступления россиян на Украину. Оккупантов прогнали с северного направления, а мир с ужасом увидел последствия "русского мира" в Буче, Ирпене и других городах Киевской области.

Россия напала на Украину: Зинченко послала россиян нах*й, обладатель "Золотого мяча" взял автомат в руки (LIVE)