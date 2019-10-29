toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ДИНАМО - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КУБОК УКРАЇНИ

Влада Седан провідала Зінченка в Барселоні – дівчина підтримала футболіста після операції

21:57 476 Читать на русском
Влада Седан провідала Зінченка в Барселоні – дівчина підтримала футболіста після операції
Олександр Зінченко та Влада Седан / фото з соцмереж

Наречена гравця збірної України Олександра Зінченка прилетіла до свого майбутнього чоловіка в Барселону.

У столиці Каталонії Зінченко був прооперований минулого тижня. Вже незабаром він повернеться в розташування Манчестер Сіті, де пройде кількатижневий курс реабілітації. В цьому сезоні за команду Хосепа Гвардіоли 22-річний футболіст зіграв 9 матчів у всіх турнірах.

Зінченко привітав Владу Седан з днем народження – дівчину розчулив милий подарунок

Нагадаємо, Олександр Зінченко зробив пропозицію Владі Щегловій (Седан) після матчу збірних України та Португалії. Дівчина відповіла згодою.

Зінченко 2 роки тому дебютував за Манчестер Сіті – 6 трофеїв, шалений вінрейт і шлях від резервіста до основи

blog_ava
Наші за кордоном: геніальні Зозуля і Яремчук, серія Яковенка, Худоб’як виграє дуель в екс-динамівця
12:20
5966
Теги
Збірна України Олександр Зінченко Олександр Зінченко Влада Щеглова (Седан)
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
5
хв
Динамо
19:30
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук