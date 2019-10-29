Влада Седан провідала Зінченка в Барселоні – дівчина підтримала футболіста після операції

Наречена гравця збірної України Олександра Зінченка прилетіла до свого майбутнього чоловіка в Барселону.

У столиці Каталонії Зінченко був прооперований минулого тижня. Вже незабаром він повернеться в розташування Манчестер Сіті, де пройде кількатижневий курс реабілітації. В цьому сезоні за команду Хосепа Гвардіоли 22-річний футболіст зіграв 9 матчів у всіх турнірах.

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Нагадаємо, Олександр Зінченко зробив пропозицію Владі Щегловій (Седан) після матчу збірних України та Португалії. Дівчина відповіла згодою.

Зінченко 2 роки тому дебютував за Манчестер Сіті – 6 трофеїв, шалений вінрейт і шлях від резервіста до основи