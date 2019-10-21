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Зінченко привітав Владу Седан з днем народження – дівчину розчулив милий подарунок

10:06 567 Читать на русском
Зінченко привітав Владу Седан з днем народження – дівчину розчулив милий подарунок
Олександр Зінченко та Влада Седан / Інстаграм

Гравець збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко привітав свою наречену з днем народження.

Влада Седан поділилася в інстаграмі емоційним відео, в якому Зінченко з музичним супроводом у власному виконанні подарував їй цуценя.

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"За пісню окреме дякую. Як же я про нього мріяла", – прокоментувала подарунок Влада.

Нагадаємо, нещодавно Зінченко зробив пропозицію Владі Седан на НСК Олімпійський. Дівчина відповіла згодою.

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Теги
Дівчата футболістів Відеоновини Збірна України Олександр Зінченко Олександр Зінченко Влада Щеглова (Седан)
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